WABA – Košarkašice Budućnost Bemaksa ponovo bolje od Zagreba

Podgorica, (MINA) – Košarkašice Budućnost Bemaksa pobijedile su večeras u Podgorici ekipu Zagreba 68:52, u utakmici desetog kola A grupe WABA lige.

Budućnost, koja je dobila i prvi međusobni duel u Zagrebu, upisala je deseti trijumf i takmičenje u grupi završila sa maksimalanim učinkom.

Izabranice trenera Vladana Radovića u drugu fazu regionalnog takmičenja prenijeće maksimalnih 12 bodova.

Zagrebačke košarkašice obezbijedile su plasman u Top osam kao četvrtoplasirane u grupi, sa četiri pobjede i šest poraza.

Najefikasnija u pobjedničkom timu bila je Zorana Radonjić sa 18, Marija Leković je ubacila 14, Dragana Živković 12, a poen manje Ksenija Šćepanović.

U ekipi Zagreba dvocifrene su bile Lea Miletić sa 18 i Marta Ostojić sa 17 poena.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS