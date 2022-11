WABA – Budućnost Bemaks sjutra protiv Duge

Podgorica, (MINA) – Košarkašice Budućnost Bemaksa igraće sjutra u Podgorici protiv Duge iz Šapca utakmicu šestog kola WABA lige.

Budućnost je prvi krug regionalnog takmičenja završila sa maksimalnim učinkom.

Savladala je na svom terenu Banoviće i Montanu, a u gostima Dugu i Zagreb.

Tim iz Šapca, iako debitant u regionalnom takmičenju, upisao je dva trijumfa protiv Banovića i Zagreba.

Crnogorski šampion već je osigurao drugu fazu, a do kraja A grupe vodiće bitku za prvo mjesto i da prenese što više bodova, kako bi olakšao put ka fajnal-foru.

Plejmejker Marija Leković očekuje zahtjevan meč protiv ekipe koja je u dosadašnjem dijelu takmičenja pokazala da je ozbiljna i da će juriti visok plasman.

“Za razliku od prvog meča na premijeri sezone sada imamo mnogo više informacija o njima, tako da dobro znamo šta nas očekuje. Moramo dobro da uđemo u meč, da budemo koncentrisane i da rivala uvedemo u naš ritam, kako bi što prije napravile razliku i uspjele da dođemo do još jedne jako bitne pobjede”, kazala je Leković.

Prvi put u dresu Budućnosti u seniorskoj WABA ligi nastupiće 15-godišnja Jelena Bulajić.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS