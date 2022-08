Vuković u finalu Evropskog prvenstva

Podgorica, (MINA) – Crnogorska atletičarka Marija Vuković plasirala se u finale skoka u vis na Evropskom prvenstvu u Minhenu.

Vuković je danas u kvalifikacijama preskočila 187 centimetara i prvi put u karijeri izborila evropsko finale.

Ona je propustila visinu od 178, a iz prvog pokušaja preskočila je ljestvicu na 183 i 187 centimetara.

Plasman u finale iz A grupe izborile su još Angelina Topić iz Srbije, Brit Virman iz Holandije, Mirela Demireva iz Bugarske i Ukrajinka Jaroslava Mahučik.

Finale skoka u vis je u nedjelju u 19 sati i pet minuta.

Drugi crnogorski predstavnik, Danije Furtula, zaustavljen je u kvalifikacijama u bacanju diska. On je nastup završio kao desetoplasirani u A grupi, ukupno 21. u kvalifikacijama, sa rezultatom 59,10 metara.

