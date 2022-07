Vuković sjutra u kvalifikacijama skoka u vis

Podgorica, (MINA) – Crnogorska atletičarka Marija Vuković nastupiće sjutra u kvalifikacijama skoka u vis na Svjetskom prvenstvu u američkom gradu Judžinu.

Vuković će biti jedina crnogorska predstavnica na tom šampionatu.

Ona je nedavno osvojila zlato na Mediteranskim igrama, a ove sezone preskočila je 195 centimetara i bila četvrta na šampionatu svijeta u dvorani.

Kvalifikacije za ženski skok u vis počeće u 20 sati po našem vremenu.

Finale je predviđeno za 20. jul, u dva 2 sata i 40 minuta poslije ponoći.

