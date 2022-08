Vuković sjutra u kvalifikacijama skoka u vis

Podgorica, (MINA) – Crnogorska atletičarka Marija Vuković nastupiće sjutra u kvalifikacijama skoka u vis na Evropskom prvenstvu u Minhenu.

Vuković će se takmičiti u A grupi, a za plasman u finale boriće se 24 atletičarke.

Crnogorska rekorderka četvrti put nastupiće na prvenstvu Evrope u karijeri i pokušati prvi put da stigne do finala.

Vuković ove sezone ima četvrto i peto mjesto na mitinzima Dijamantske lige, dok je nastup na Svjetskom prvenstvu u američkom gradu Judžinu završila u kvalifikacijama.

Imala je istu visinu kao dvije finalistkinje, Slovenka Lia Apostolovski i Jamajčanka Kimberli Vilijamson, ali i veći broj pokušaja.

Bila je zlatna na Mediteranskim igrama u alžirskom Oranu, a ove sezone preskočila je 195 centimetara.

Kao četvrtoplasirana završila je nastup na dvoranskom prvenstvu svijeta u Beogradu.

Kvalifikacije su na programu sjutra u deset sati i deset minuta.

Finale skoka u vis je u nedjelju u 19 sati i pet minuta.

Drugi crnogorski predstavnik, Danije Furtula, zaustavljen je u kvalifikacijama u bacanju diska.

On je nastup završio kao desetoplasirani u A grupi, ukupno 21. u kvalifikacijama, sa rezultatom 59,10 metara.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS