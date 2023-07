Vuković sedmoplasirana u Sotevilu

Podgorica, (MINA) – Crnogorska atletičarka Marija Vuković kao sedmoplasirana završila je nastup u skoku u vis na mitingu u francuskom Sotevilu.

Preskočila je 186 centimetara.

Miting u Sotevilu bio je drugi nastup nakon oporavka od povrede.

U poljskom Krakovu, na Evropskom prvenstvu treće grupe, preskočila je centimetar više.

U Sotevilu pobijedila je Ukrajinka Julija Čumačenko sa 192 centimetra.

Istu visinu, ali i veći broj pokušaja, imala je drugoplasirana Finkinja Ela Jumnila.

Po 189 centimetara preskočile su Čehinja Mihaela Hruba, Francuskinje Naval Menikel i Solen Žikel.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS