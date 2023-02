Vuković preskočila svega 180 centimetara

Podgorica, (MINA) – Crnogorska atletičarka Marija Vuković nastup na dvoranskom mitingu u češkom Hustopečeu završila je sa preskočenih 180 centimetara.

Vuković je tu visinu preskočila iz prvog pokušaja.

Ljestvicu na visini od 184 centimetara rušila je sva tri puta.

Vicešampionki Evrope bio je to treći nastup

ove sezone.

Prethodno je 22. januara bila drugoplasirana u Luksemburgu, dok je tri dana kasnije nastup u njemačkom Kotbusu završila na četvrtom mjestu.

U Luksemburgu, na otvaranju sezone, preskočila je za nju skromnih 184, dok je u Kotbusu za šest centimetara imala bolji rezultat.

Vuković je u prošloj godini osvojila srebrnu medalju na Evropskom prvenstvu u Minhenu, dok je nastup na dvoranskom prvenstvu svijeta u Beogradu završila na četvrtom mjestu.

Crnogorsku rekorderku u skoku u vis do sredine februara očekuju još tri takmičenja – u češkom gradu Trinecu (7. februar), Udinama (9. februar) i Banskoj Bistrici (15. februar).

