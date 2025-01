Vuković na mitingu u Beogradu

Podgorica, (MINA) – Crnogorska rekorderka u skoku u vis Marija Vuković nastupiće 29. januara na dvoranskom mitingu u Beogradu, najavljeno je iz Atletskog saveza.

Biće to njen povratak na zaletište, nakon što je zbog povrede propustila drugi prošle sezone.

Vuković će u Beograd doputovati sa priprema u Atini.

Ona je sredinom januara na dvoranskom mitingu u Solunu, iz punog treninga, preskočila 185 centimetara.

Vuković će 15. februara nastupiti na Balkanskom prvenstvu u dvorani u Beogradu.

Organizator je najavio da će miting u Beogradu, okupiti brojne svjetske asove.

Dolazak je potvrdio Miltijadis Tentoglu, zvanični olimpijski šampion, svjetski i evropski u dvorani i na otvoreno u skoku udalj.

Grk je vlasnik ukupno 11 velikih zlatnih odličja, uključujući dva uzastopna olimpijska u Parizu i Tokiju.

Saopšteno je i da će reprezentativac Srbije u atletici Asmir Kolašinac završiti karijeru na Beogradskom mitingu.

