Vuković: Medalja kruna karijere

Podgorica, (MINA) – Srebrna medalja sa Evropskog prvenstva u Minhenu kruna je karijere, kazala je crnogorska rekorderka u skoku u vis Marija Vuković.

Ona je kazala da je u karijeri bilo i padova, navodeći da joj je drago da nije odustajala.

Vuković je danas doputovala u Crnu Goru, a na podgoričkom aerodromu priređen joj je svečani doček.

“Zbog toga sam zahvalna ljudima iz Atletskog saveza, Crnogorskog olimpijskog komiteta, kao i mojoj porodici naravno, jer su vjerovali u mene i kada je bilo baš teško”, kazala je Vuković.

Ona je naglasila da, iako je prošlo tri sedmice od istorijskog rezultata, euforija još traje.

“Rekla sam trenerici kada smo sletjeli da osjećam adrenalin, baš kao onu noć kada sam osvojila medalju u Minhenu”, rekla je Vuković.

Ona je kazala da je završila sezonu i da konačno može da proslavi sa dragim ljudima.

Najavljeno je da će prijem za crnogorsku atletičarku prirediti premijer Dritan Abazović i ministar sporta Vasilije Lalošević i uručiti joj rješenje o statusu sportiste sa vrhunskim reprezentativnim rezultatom, na osnovu kojeg stiče pravo na doživotnu mjesečnu naknadu.

