Vuković: Iniciraću da opština postane vlasnik golbal kluba Nikšić

Podgorica, (MINA) – Predsjednik Skupštine opštine Nikšić Nemanja Vuković najavio je da će pokrenuti inicijativu da opština preuzme vlasništvo nad golbal klubom, kao inkluzivnim sportom u kojem njihovi sugrađani sa invaliditetom postižu izvanredne rezultate na najvišem nivou.

Vuković je danas upriličio prijem za predsjednika Paraolimpijskog komiteta Igora Tomića i predstavnike Golbal kluba Nikšić.

Vuković je kazao da je Golbal klub Nikšić već postao nikšićki i crnogorski brend, okosnica reprezentacije i sportski kolektiv kojim se ponos i koji je, izvanrednim rezultatima, prevazišao čak i regionalne okvire.

“U vremenu pred nama uradićemo sve da, poštujući zakonske pretpostavke i procedure, napravimo solidnu finansijsku konstrukciju kako bi klub funkcionisao na najbolji mogući način. Naravno, računam na punu podršku svih relevantnih adresa kojima su sport i paraolimpizam u srcu”, rekao je Vuković.

On je naglasio da bi ostvarenje tog cilja bilo ozbiljna investicija u inkluziju – kao vrijednost kojoj teže sve odgovorne zajednice, te veliki, društveni kapital.

Tomić je podsjetio da je golbal jedini sport koji je zastupljen na Paraolimpijskim igrama, a nema ga na OI.

On je ideju predsjednika lokalnog parlamenta nazvao je “pionirskom”, uz obećanje da Opština može računati na punu podršku Paraolimpijskog komiteta.

Predstavnici Golbal kluba, trener Nikola Čurović i golbalisti Marko Nikolić, Nikola Nikolić i Goran Macanović, saglasni su u ocjenama da bi, ukoliko bi Opština postala vlasnik kluba, mogli postići još bolje rezultate i doseći sam „vrh“, na svjetskom nivou.

Naglasili su da bi tako Opština postala istinski promoter sporta, doprinijela omasovljenju i napravila značajan iskorak kada je riječ o afirmaciji inkluzije i stvaranju društva sa jednakim šansama za sve.

Pohvalili su brojne aktivnosti Opštine, kada je riječ o pomoći osobama OSI – postavljanje zvučnih semafora, taktilnih traka, servise podrške…

Potpredsjednik Opštine Mitar Goranović istakao je da lokalna samouprava na djelu pokazuje da je pouzdan i iskren partner osobama sa invaliditetom, i da će se i ubuduće, sa velikom pažnjom, odnositi prema njihovim pravima i potrebama.

Sastanku je prisustvovala i sekretarka Skupštine opštine Nikšić, Ivana Šljukić.

Sagovornici su, u susret Paraolimpijskim igrama u Parizu, razgovarali i o brojnim izazovima sa kojima se suočavaju crnogorski paraolimpijci i poželjeli im da se iz Francuske vrate sa odličjima.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS