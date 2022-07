Vuković i Furtula na Evropskom šampionatu u Minhenu

Podgorica, (MINA) – Marija Vuković i Danijel Furtuna učestvovaće na Evropkom šampionatu za seniore koje se održava u Minhenu od 15.do 21. avgusta.

Na tom takmičenju će nastupiti predstavnici 50 država Evropske Atletske Federacije (EAF) sa preko 1,5 hiljada sportista.

“Crna Gora na najvećoj evropskoj smotri atletike imace dvojicu kvalifikovanih atletičara sa ispunjenim normama EAF – Vuković u disciplini skok uvis i Furtula u bacanju diska”, kaže se u saopštenju Atletskog saveza.

Prema programu, Furtula će nastupiti 17.avgusta, a finale je predviđjeno dva dana kasnije.

Vuković će nastupiti u kavalifikacijama 19.avgusta, a finale je predvidjeno 21.avgusta.

“Na najvećoj smotri atletike ovo je izuzetno priznanje za crnogoraku kraljicu sportova gdje će imati dva svoja najbolja predstavnika na ovom šampionatu”, kaže se u saopštenju.

