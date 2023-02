Vuković drugoplasirana u Trinecu, preskočila 187 centimetara

Podgorica, (MINA) – Crnogorska atletičarka Marija Vuković kao drugoplasirana, sa preskočenih 187 centimetara, završila je nastup na dvoranskom mitingu u češkom Trinecu.

Vuković je iz prvog pokušaja preskočila 180, 184 i 187, da bi potom tri puta rušila letvicu na 190.

Tu visinu preskočila je u Kotbusu i to joj je najbolji rezultat ove sezone.

Crnogorska rekorderka drugu poziciju podijelila je sa Ukrajinkom Julijom Čumačenko.

Pobijedila je njena zemljakinja Irina Heraščenko sa preskočenih 190 centimetara.

Vicešampionki Evrope nastup u Trinecu bio je četvrti ove sezone.

U Luksemburgu, na otvaranju sezone, preskočila je za nju skromnih 184, dok je u Kotbusu za šest centimetara imala bolji rezultat.

U češkom Hustopečeu nastup je završila sa preskočenih 180 centimetara.

Vuković je u prošloj godini osvojila srebrnu medalju na Evropskom prvenstvu u Minhenu, dok je nastup na dvoranskom prvenstvu svijeta u Beogradu završila na četvrtom mjestu.

Crnogorsku rekorderku u skoku u vis do sredine februara očekuju još dva takmičenja – u Udinama (9. februar) i Banskoj Bistrici (15. februar).

