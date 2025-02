Vukčević se pobjedom protiv Kadrića pridružio čelu tabele

Podgorica, (MINA) – Fide majstor Nemanja Vukčević savladao je velemajstora Denisa Kadrića i pobjedom se pridružio Nikiti Petrovu i Andreju Šukoviću na čelu tabele nakon šestog kola 77. pojedinalnog seniorskog prvenstva Crne Gore.

Petrov i Šuković remizirali su u šestom kolu.

Vukčević, inače doktor medicine, hirurški precizno iskoristio je nepreznosti Kadrića i upisao efektnu pobjedu.

Igrana je manje poznata varijanta sicilijanske odbrane, a Vukčević je preciznom igrom gradio poziciju.

Na kraju uspio je da patira Kadrićeve figure, pa je čelna tabla crnogorske reprezentacije bio primoran da prizna poraz u poziciji sa jednakim materijalom, gdje nije imao koristan potez.

Sjajna pobjeda Vukčevića, peta na tom prvenstvu, a jedini poraz u dosadašnjem dijelu pretrpio je od Nikite Petrova.

Izuzetno sadržajnu partiju odigrali su Nikita Petrov i Andrej Šuković.

Šuković se odlučio za francusku odbranu, pravilno je tretirao poziciju i izjednačio igru crnim figurama.

Sitnom neopreznošću dozvolio je braniocu titule da zakomplikuje borbu, Petrov je poziciono žrtvovao figuru i kada se očekivala velika borba, bijeli se odlučio da ponavljanjem poteza remizira partiju.

Iza vodećeg trojca, sa pola poena zaostatka na četvrtoj poziciji nalazi se legendarni velemajstor Božidar Bonja Ivanović.

Bard crnogorskog šaha uspio je u šestom kolu da crnim figurama savlada fide majstora Miloša Vlatkovića.

Vlatković je imao prednost, ali je ukazao velemajstoru Ivanoviću šansu da efektnim udarom okrene partiju u svoju korist i upiše pobjedu kojom se primakao čelu tabele.

Zanimljivo je da su ostali dueli igrača koji su imali 3,5 poena uoči današnjeg kola okončani remijima, što su na najbolji način iskoristili: velemajstor Nebojša Nikčević, internacionalni majstor Blažo Kalezić i fide majstor Jovan Milović i Peko Đurović, koji su se pridružili grupi igrača koja nakon ovog kola ima četiri poena.

Tabela nakon šest odigranih kola: 1-3 Petrov, Šuković, Vukčević po pet, Ivanović 4,5, dok su po četiri sakupili Kadrić, Nikčević, Nikač, Tomić, Vujošević, Pečurica, Mušović, Kalezić, Podlesnik, Milović i Đurović.

Sjutrašnje sedmo kolo (16.00) obilježiće dueli Šuković – Vukčević i velemajstorski derbi Ivanović – Petrov, dok ništa manje neće biti zanimljivo ni u duelima Kadrić – Milović, Kalezić – Podlesnik, Nikčević – Vujošević, Đurović – Pečurica, Mušović – Tomić i Nikač – Vlatković.

Domaćin 77. Prvenstva Crne Gore u šahu je Narodna biblioteka “Radosav Ljumović”, dok je pokrovitelj Ministarstvo sporta i mladih.

