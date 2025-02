Vujadinović bez pobjede u Larnaki

Podgorica, (MINA) – Crnogorska karate reprezentativka Tina Vujadinović bez pobjede završila je nastup na turniru Serije A u Larnaki.

Ona je bila slobodna na startu takmičenja u kategoriji do 61 kilogram, a u drugom kolu zaustavila je Brazilka Barbara Rodrigez.

Borba je završena neriješeno 4:4, a presudilo je pravilo prvog osvojenog poena.

Brazilka je u nastavku takmičenja ostvarila još dva trijumfa, ali nije uspjela da se domogne finala, čime je crnogorskoj takmičarki zatvorila vrata repasaža.

Rodrigez se u repasažu domogla borbe za medalju.

Bronzanu medalju juče je osvojio muški kata tim, u sastavu Vladimir Mijač, Kenan Nikočević, Arijan Koćan i Nikola Milić.

Mijač je dan ranije u pojedinačnom dijelu zaustavljen u repasažu i bio deveti, dok je Nikola Milić eliminisan u trećem kolu.

Od takmičarki u borbama Milena Jovanović (preko 68), Anja Jović (do 50) i Helena Backović (do 55) zaustavljene su u trećem kolu.

Backović je prošlog vikenda osvojila bronzanu medalju na Evropskom prvenstvu u konkurenciji mlađih seniorki.

