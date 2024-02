Vučević odličan u pobjedi Čikaga

Podgorica, (MINA) – Košarkaši Čikaga pobijedili su Minesotu 129:123, a crnogorski centar Nikola Vučević trijumf je doprinio sa 24 poena.

Najefikasniji u pobjedničkom timu su bili Demar Derozan i Kobi Vajt sa po 33 poena.

U ekipi Minesote najbolji je bio Entoni Edvards sa 38, dok je Karl-Entoni Tauns meč završio sa 33 koša.

Na ostalim utakmicama postignuti su sljedeći rezultati:

Indijana – Hjuston 132:129

Bruklin – Dalas 107:119

Majami – Orlando 121:95

Njujork – Memfis 123:113

Juta – Oklahoma 124:117

Finiks – Milvoki 114:106

