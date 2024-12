Vučević i Jovanović najbolji košarkaš i košarkašica Crne Gore u inostranstvu

Podgorica, (MINA) – Nikola Vučević najbolji je košarkaš, a Milica Jovanović najbolja je košarkašica Crne Gore u inostranstvu, odlučio je Upravni odbor Košarkaškog saveza.

Odlučeno je i da nagradu za najboljeg trenera u 2024. godini, koja nosi ime legendarnog trenera Gorana Polija Bojanića dobije Petar Stojanović.

Mladi trener u ovoj godini je kao selektor predvodio žensku juniorsku reprezentaciju do zlata na B prvenstvu Evrope u Rumuniji, gdje je crnogorska selekcija bez poraza stigla do zlata i plasmana u A diviziju.

Stojanović je trener košarkašica Budućnost Bemaxa, a ove sezone je bez poraza i na domaćoj sceni i u WABA ligi.

Za najbolje košarkaše u Crnoj Gori proglašeni su Zorana Radonjić i Luka Bogavac, dok su najbolji mladi igrači Jovana Savković i David Mirković.

Oni su u tradicionalnom izboru klubova dobili najviše glasova.

Nagrade će biti uručene na sjutrašnjoj svečanosti u hotelu Voko (19.00).

Na sjednici Upravnog odbora odlučeno je da finalni turnir Kupa Crne Gore za seniore i seniorke bude odigran u Bijelom Polju.

