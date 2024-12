Vučević i Jovanović najbolji košarkaš i košarkašica Crne Gore u inostranstvu

Podgorica, (MINA) – Nikola Vučević najbolji je košarkaš, a Milica Jovanović najbolja je košarkašica Crne Gore u inostranstvu, u tradicionalnom izboru Košarkaškog saveza.

U godini na izmaku ispisana je i nova stranica istorija crnogorske košarke – košarkaši su se prvi put borili za Olimpijske igre, a košarkašice imale priliku da budu u igri za Mundobasket.

Seniori i seniorke pred vratima su još jednog Eurobasketa, dok će se ljeto pamtiti zbog zlatnih juniorki, koje su zablistale na B prvenstvu u Rumuniji i dominantno stigle do trofeja i vize za A diviziju.

“Drago mi je da smo se okupili i da na kraju još jedne godine imamo razloga da se s ponosom prisjećamo određenih rezultata. Bila je ovo izazovna godina, godina u kojoj sam upoznala neku novu Jelenu, jer je bilo teško uz brojne probleme, nedaće kako organizacione, tako i finansijske završiti baš sve”, rekla je predsjendica Košarkaškog saveza Jelena Dubljević.

Ona je istakla da joj je drago da su seniorke i seniori blizu još jednog Evropskog prvenstva.

“Zlatne juniorke nagovijestile su da su naša budućnost, a kroz FIBA projekte omasovili smo Ligu mladih, što je potvrda da za budućnost ne treba brinuti. Nadam se da ćemo svi zajedno doprinijeti da imamo još bolji ambijent i da će 2025.biti još sadržajnija po pitanju uspjeha”, rekla je Dubljević na svečanom proglašenju najboljih.

Nagrade za najbolje u konkurenciji mladih dobili su Jovana Savković i David Mirković.

Najbolji predstavnici u inostranstvu, baš kao i prošle godine, bili su Milica Jovanović i Nikola Vučević.

Selektor ženske juniorske reprezentacije i trener košarkašica Budućnost Bemaksa Petar Stojanović dobio je priznanje za trenera godine, nagradu koja nosi ime legendarnog “Gorana Polija Bojanića”.

Najbolji u Crnoj Gori su Zorana Radonjić i Luka Bogavac.

