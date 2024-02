VPSCG: Postoji kršenje antidoping propisa

Podgorica, (MINA) – Vaterpolo i plivački savez Crne Gore (VPSCG) potvrdio je danas da, u vezi doping testa vaterpoliste Alekse Ukropine, postoji kršenje antidoping propisa, a koji mu je uzorkovan u danima pauze nakon Evropskog, a prije početka priprema za Svjetsko prvenstvo u Dohi.

Saopšteno je da je međunarodna anti-doping agencija postupak proglasila strogo povjerljivim i da VPSCG do momenta oslobođenja od odgovornosti ili izricanja kazne nije smio da obavijesti javnost o ovom slučaju.

“Svi vaterpolo reprezentativci dobro znaju da imaju i odgovorne i stručne osobe sa kojima u bilo koje doba, dana ili noći, mogu da provjere, smiju li ili ne, konzumirati bilo koji lijek, kao i da ih je medicinski tim i savjetovao i edukovao po svim ovim pitanjima”, stoji u saopštenju.

Navodi se da je sada fokus da se Ukropini pomogne u pronalaženju pravnog tima koji će dati smjernice u dokaznom postupku.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS