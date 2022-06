Vojinović i Potpara srebrni, bronzane medalje osvojili Đuričić, Saljiu i Mikulić

Podgorica, (MINA) – Crnogorski karate reprezentativci Balša Vojinović i Lazar Potpara osvojili su srebrne, dok su sa bronzanim odličjem nastup na Evropskom prvenstvu za kadete, juniore i mlađe seniore u Pragu završili Nenad Đuričić, Emre Saljiu i Nemanja Mikulić.

Junior Iskre, Balša Vojinović u finalnom meču kategorije do 55 kilograma poražen je od Isljama Seljmanija sa Kosova 1:0.

On je juče, na putu do uspjeha karijere, eliminisao Mihajla Stanića iz Bosne i Hercegovine 5:3, Jasina Gazuanija iz Belgije (6:6), Velina Ivanova iz Bugarske (3:3) i Rumuna Jonuta Aleksandrua Dogarua 4:0.

Potpara je u kategoriji preko 76 kilograma poražen u meču za zlato od Vahida Hasanova iz Azerbejdžana 5:0

Junior Fokusa je juče bio bolji od Slovenca Gala Kržisnika 5:3, Ukrajinca Oleha Gerusa 5:0, Italijana Gabrijelea Rozinija 3:1 i Čeha Martina Eliasa 5:0.

Junior Omladinca Emre Saljiu do bronzanog odličja u kategoriji do 76 kilograma došao je pobjedom protiv Ognjena Živkovića iz Srbije 2:0.

To je njegova druga evropska medalja, nakon što je kao kadet bio bronzini i prije dvije godine u Budimpešti.

Saljiu je juče na startu takmičenja u kategoriji do 76 kilograma, zahvaljujući pravilu o prvom osvojenom poenu, eliminisao Holanđanina Sebastijana Van Tefelena (1:1), a u nastavku slavio je protiv Islanđanina Hugija Haldorsona 4:0, Bugarina Radoslava Krastanova 3:0 i Moldavca Nikite Grigorašenka 4:1.

U polufinalu poražen je od Letonca Aleksandrisa Obernihinsa 1:0.

Uspjeh karijere ostvario je i kadet Bijele Nenad Đuričić, koji je u meču za treće mjesto u kategoriji do 63 kilograma pobijedio Hrvata Bartola Kadića 3:2.

Đuričić je u prvom kolu pobijedio Norvežanina Alštadsetera Verga 9:0, dok je u drugom izgubio od Portugalca Lusijana Nova 2:1, koji ga je plasmanom u finale povukao u repesaž.

U repesažu eliminisao je Irca Kinana Donaheja 4:0 i Italijana Đenara Inđenita 8:1.

Njegov klupski drug, mlađi senior Nemanja Mikulić, u meču za medalju i plasman na pobjedničko postolje u kategoriji do 84 kilograma bio je ubjedljiv protiv Grka Konstantinosa Binasa 14:5.

To je njegovo drugo odličje sa velikih takmičenja, nakon kadetske bronze sa Svjetskog prvenstva u Čileu 2019. godine.

Mikulić je juče eliminisao Nikolu Ivanovića iz Srbije 4:0, Abasa Dadašova iz Azerbejdžana 2:0 i Hasana Arslana iz Turske 1:0, a od borbe za zlato odvojio ga je poraz u polufinalu od Jermenca Jegiše Aleksanijana (1:1). Presuduo je prvi osvojeni poen jermenskog borca.

Kao petoplasirani, porazom u meču za bronzanu medalju, nastup na šampionatu završili su kadetkinja Omladinca Jovana Damjanović (do 54), kadet Bara Mihailo Gojaković (preko 70) i mlađa seniorka Omladinca Milena Jovanović (preko 68).

Damjanović je poražena od Ukrajinke Violete Makarenko 2;0, dok je od Gojakovića bolji bio Francuz Francuz Adam Tadje 3:0.

Jovanović, zlatna sa prošlogodišneg šampionata Evrope iz Tamperea, u meču za pobjedničko postolje izgubila je od Nim Džaner iz Škotske 3:1.

Evropsko prvenstvo za kadete, juniore i mlađe seniore u Pragu okupilo je 1.084 sportista iz 48 država Evrope.

Karate reprezentacija nastup je završila na 16. mjestu u generalnom plasmanu sa pet medalja – dvije srebrne i tri bronzane.

