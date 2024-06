Vihor na mitingu u Zenici

Podgorica, (MINA) – Takmičari podgoričkog Atletskog kluba osoba sa invaliditetom Vihor nastupiće sjutra u Zenici na tradicionalnom atletskom mitingu, saopšteno je iz Paraolimpijskog komiteta.

Međunarodno otvoreno prvenstvo i 20. sportske igre paraplegičara i oboljelih od dječije paralize okupiće više od stotinu takmičara iz Slovenije, Crne Gore, Srbije, Sjeverne Makedonije i Bosne i Hercegovine.

Podgorički tim nastupiće u sastavu Radmilo Baranin i Nedžad Pepić, Vladan Nikolić, Jasminko Nikić, Mersad Murić i Nikola Mišurović.

Takmičiće se u bacanju kugle, diska, koplja i čunja iz specijalizovane stolice, kao i u trkama kolica na 100 metara.

Takmičenje na atletskom stadionu Kamberovića polje počeće u devet sati.

Predviđena su takmičenja u atletici (trke u kolicima 100, 200 i 400m, štafeta 4X100m) i bacačke discipline – kugla, disk, koplje i čunj, kao i šahu.

“Nastup atletičara Vihora u Zenici finansira se po programu kluba koji je podržao Glavni grad”, saopšteno je iz Paraolimpijskog komiteta.

