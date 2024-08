Veterani Podgorice pobjednici stonoteniskog turnira u Trebinju

Podgorica, (MINA) – Stonoteniseri Podgorice pobjednici su međunarodnog turnira veterana u Trebinju, koji je okupio 50 stonotenisera iz osam klubova i četiri države regiona.

Podgorica, za koju su nastupali Zoran Rešetar, Saša Đurđević, Željko Maraš, Željko Ražnatović i Pavel Medvedev, u finalu savladala je ekipu Tivta 4:2.

Ekipa Tivta nastupila je u sastavu Vladimir Mraović, Milan Bojanić, Risto Štukelj i Rinat Sakirov.

Podgorički tim prethodno je u polufinalu pobijedio Herceg Novi 4:1, dok je Tivat bio bolji od Čitluka sa maksimalnih 4:0.

Na turniru su još učestvovale ekipe Beograda, Dubrovnika, Kotora i Trebinja.

