Veliki preokret mladih vaterpolista za pobjedu protiv Španije

Podgorica, (MINA) – Juniorska vaterpolo reprezentacija Crne Gore pobijedila je danas u Kotoru, u kontrolnom meču, selekciju Španije 11:10 (4:5, 1:4, 2:1 i 4:0).

Crnogorski vaterpolisti dobili su i jučerašnji duel sa Holandijom 10:6.

Do pobjede došli su zahvaljujući velikim preokretom u posljednjoj četvrtini.

Crnogorski juniori, koje se spremaju za Evropsko prvenstvo, na kojem će im Španci biti rival u grupnoj fazi.

Gosti su u Kotoru nakon dvije četvrtine imali četiri gola prednosti, a uoči posljednjih osam minuta vodili su 10:7.

Završni period crnogorska selekcija je odigrala maestralno, tri minuta i deset sekundi prije kraja izjednačila na 10:10, da bi u narednom napadu Draško Samardžić pogodio za preokret i pobjedu, jer do kraja meča nije bilo golova.

Samardžić i Srđan Janović postigli su po tri gola, dok su se po jednom upisali Danilo Stupar, Strahinja Gojković, Tim Perov i Meldin Hadžić.

U 19 Evropsko prvenstvo biće odigran u Burgasu (Bugarska) od 1. do 7. septembra.

Tim koji vodi Miodrag Mirović u žrijebu je bio među osam najboljih reprezentacija, a igraće u grupi A protiv Hrvatske, Španije i Mađarske.

U grupi B su Grčka, Njemačka, Srbija i Italija.

Grupu C čine Francuska, Holandija, Turska i Malta, a u grupi D takmičiće se Slovenija, Rumunija, Bugarska i Češka.

Direktan plasman u četvrtfinale izboriće po dvije najbolje ekipe iz grupa A i B.

Trećeplasirani timovi iz A i B grupa igraće u osmini finala sa drugoplasiranim iz grupa C i D, dok će pobjednici grupa C i D igrati protiv četvrtoplasiranih ekipa iz A i B grupa za prolaz među osam najboljih.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS