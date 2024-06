Vaterpolisti spektakularnim preokretom do polufinala Svjetskog prvenstva

Podgorica, (MINA) – Vaterpolo reprezentacija Crne Gore, nevjerovantnim preokretom i nakon penal-serije, plasirala se u polufinale Svjetskog prvenstva za igrače do 16 godina na Malti.

Crnogorski vaterpolisti gubili su u četvrtfinalnom meču 11:6 na kraju treće četvrtine, da bi briljantnom igrom i serijom 5:0 u posljednjih osam minuta izborili peterce.

U penal seriji posebno se istakao golman Marko Pejović i sa dvije odbrane otvorio put do veličanstvene pobjede 15:14 (2:4, 3:3, 1:4, 5:0 i 4:3).

Prije peteraca, blistao je Danilo Roganović, koji je sa pet golova bio najefikasniji i zvanično najbolji pojedinac meča.

U regularnom dijelu utakmice dvostruki strijelac bio je Andrej Durutović, dok su po gol postigli Stefan Vraneš, Luka Dragović, Pavle Dabić i Luka Todorović.

Durutović, Roganović, Vraneš i Todorović bili su precizni u izvođenju peteraca.

Rival u borbi za finale biće Italija, sjutra u 19 sati i 30 minuta.

Italija je u četvrtfinalu bila bolja od Hrvatske 12:9.

U drugom polufinalu sastaju se Mađarska i Španija.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS