Vaterpolisti Crne Gore pobijedili i Francusku

Podgorica, (MINA) – Vaterpolo reprezentacija Crne Gore pobijedila je danas Francusku 14:12 (3:5, 3:3, 5:3 i 3:1), u posljednjem kolu turnira u Šapcu.

To je četvrti trijumf crnogorskih vaterpolista na turniru, nakon što su slavili protiv Rumunije 10:6, Njemačke 14:7 i Srbije 18:17, nakon boljeg izvođenja peteraca.

Upisali su i poraz od Australije 13:11.

Crnogorski sastav duel sa Francuskom dobio je zahvaljujući velikom preokretu od finiša treće četvrtine, kada je serijom 5:0 od tri gola zaostatka (11:8) došao do vođstva od 13:11, četiri minuta prije kraja.

Crnogorsku selekciju do pobjede vodili su Danilo Radović i Đorđe Stanojević sa po tri gola, dok su po dva postigli Marko Mršić, Bogdan Đurđić i Dušan Matković.

Po jednom upisali su se Vlado Popadić i Miroslav Perković.

Crnogorska selekcija završni dio priprema obaviće u Podgorici, gdje će 15. jula odigrati i zvanični kontrolni meč protiv Australije.

