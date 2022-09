Vaterpolisti Bijele na turniru veterana u Šapcu

Podgorica, (MINA) – Vaterpolisti Bijele nastupiće 16. i 17. septembra na turnira veterana Šabačka čivija u Šapcu, najavljeno je iz tog kluba.

Pravo nastupa imaju vaterpolisti od preko 30 do 50 godina.

Učestvovaće 12 ekipa, podijeljenih u dvije grupe.

Bijela će igrati u drugoj grupi, u kojoj su još Partizan, Somovi, Sombor, Rekreativo i Kapitalci.

Rivali u prvoj grupi su Beograd, Jadran, Goč, Vardar, Štuke i Šabac.

“Nikad jači turnir, sa puno kvalitetnih ekipa. Respektujemo rivale, ali naš cilj je da prođemo i borimo se za medalje”, saopšteno je iz Vaterpolo kluba Bijela.

