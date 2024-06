Vasilije i Marija Nestorović osvojili medalje u Tirani

Podgorica, (MINA) – Podgorički tekvondo klub S3 drugi takmičarski dan Evropskog klupskog prvenstva u Tirani završio je sa dvije medalje – srebrnom i bronzanom.

Junior Vasilije Nestorović bio je srebrni u kategoriji do 59, dok je bronzanu medalju osvojila kadetkinja Marija Nestorović do 33 kilograma.

Nestorović je do finala došao pobjedama protiv

Andreasa Kormons iz Italije, Andreja Vasilevskog iz Sjeverne Makedonije, Fahrudina Adilovića iz Bosne i Hercegovine, a u polufinalu Italijana Ricarda Pastorea.

U finalu zaustavljen je od Grka Apostolosa Panagopulosa.

U ženskoj konkurenciji Marija Nastorović, koja je bila peti nosilac, u prvom kolu slavila je protiv Italijanke Klarise Nikoli, dok je u borbi za medalju pobijedila njenu sunarodnicu Ilariju Nikoleti.

U polufinalu nije uspjela da savlada Mašu Čaran iz Srbije, koja je bila prvi nosioc liste i koja je na kraju bila zlatna.

Bez medalje, uprkos dobrim nastupima, ostali su Kadetkinje Tara Šljivančanin i Lana Balentić.

Sjutra će na borilište kadet Petar Adžić (do 37), a u nedjelju seniori Zinedin Bećović (do 74) i Sebastijan Dušević (do 63).

Evropsko klupsko prvenstvo okupilo je više od 1.300 takmičara.

