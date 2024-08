Usvojena odluka o prenosu osnivačkih prava na Glavni grad

Podgorica, (MINA) – Skupština Ženskog rukometnog kluba Budućnost usvojila je danas odluku o prenosu osnivačkih prava na Glavni grad.

Odluka je usvojena jednoglasno.

“Klub je na taj način kompletirao potrebnu proceduru za prenos osnivačkih prava, čime se stvaraju preduslovi za potpisivanje ugovora koji će pratiti tu odluku, kao i finansijsku podršku Glavnog grada za dalje funkcionisanje kluba”, saopšteno je nakon sjednice.

Sjednici, koja je održana u konferencijskoj sali Univerzitetskog sportsko-kulturnog centra, prisustvovala su 23 delegata.

Skupštinom je predsjedavao predsjednik Nikola Petrović.

