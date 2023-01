Ubjedljiv trijumf rukometašica Budućnost Bemaksa

Podgorica, (MINA) – Rukometašice Budućnost Bemaksa pobijedile su danas u Podgorici ekipu Lokomotive iz Zagreba 25:18 (16:8), u utakmici 12. kola EHF Lige šampiona.

Budućnost je dobila i prvi međusobni duel u Zagrebu (25:24), a protiv Lokomotive upisala je petu pobjedu ove sezone, u kojoj ima remi i šest poraza.

Lokomotiva je bez pobjede ove sezone, sa samo jednim osvojenim bodom.

Domaćin je opravdao ulogu favorita, na poluvremenu imao je osam golova prednosti, u 37. razlika je iznosila deset (20:10), a pet minuta kasnije 11 golova (22:11).

Najefikasnija u pobjedničkom timu bila je Ivana Godeč sa šest, Jelena Vukčević postigla je pet, a gol manje Milena Raičević.

U hrvatskoj ekipi bolja od ostalih bila je Klara Birtić sa četiri gola.

Budućnost će u narednom kolu, 4. februara, biti gost danskog Esbjerga.

