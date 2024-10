Ubjedljiv trijumf košarkašica Budućnost Bemaksa protiv Partizana

Podgorica, (MINA) – Košarkašice Budućnost Bemaksa ubjedljivom pobjedom počele su novu sezonu u regionalnoj WABA ligi.

Budućnost je danas u Beogradu savladala Partizan 78:61.

Finalistkinje prošle sezone su, nakon zaostatka u prvoj četvrtini (25:21), u drugoj napravile preokret i na polovini meča stekle prednost od devet poena (40:31).

Pitanje pobjednika riješile su sredinom treće četvrtine, kada su u 27. minutu stekle prednost od 22 poena (54:32).

Budućnost je u finišu meča imala i 25 poena razlike (73:48).

Najefikasnija u pobjedničkom timu bila je Zorana Radonjić sa 18, Jovana Savković ubacila je 14, dok je Amerikanka Tija Singlton meč završila sa deset poena.

U beogradskom sastavu najbolja je bila Džakelin Kamen sa 19 poena.

Budućnost Bemaks će u narednom kolu, 16. oktobra, ugostiti Trešnjevku.

