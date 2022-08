Ubjedljiv trijumf Dečića

Podgorica, (MINA) – Fudbaleri Dečića pobijedili su danas u Podgorici pljevaljski Rudar 5:1, u posljednjem meču petog kola Meridian Prve crnogorske lige.

Ekipa iz Tuzi upisala je četvrti trijumf i osamila se na čelnoj poziciji na tabeli.

Do pobjede na trening kampu Fudbalskog saveza došla je golovima Igora Ivanovića u osmom, Lazara Stanišića u 14, Stefana Denkovića u 44, Fatosa Bećiraja u 61. i Alekse Marušić u 90. minutu.

Jedini pogodak za Rudar, izjednačujući na meču, postigao je Stefan Janjić u devetom minutu.

Dečić je, nakon petog kola, vodeći na tabeli sa 13 bodova.

Petrovac je drugi sa 11, Jezero je osvojilo deset, Arsenal ima devet, Sutjeska sedam, a Budućnost šest bodova.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS