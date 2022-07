Ubjedljiv trijumf crnogorskih košarkašica

Podgorica, (MINA) – Ženska košarkaška reprezentacija Crne Gore, igračice do 16 godina, pobijedila je večeras Sjevernu Makedoniju 77:49, u prvom pripremnom meču za Evropsko prvenstvo B divizije.

Crnogorske košarkašice su, nakon izjednačenog prvog poluvremena i svega poen prednosti, u nastavku u potpunosti dominirale.

Primile su svega 14, a postigle 41 poen i ostvarile ubjedljivu pobjedu.

Isti rivali igraće i sjutra u 12 sati.

Evropsko prvenstvo B divizije biće odigrano u Podgorici od 18. avgusta.

Rivali u grupi crnogorskom timu su selekcije Bugarske, Norveške i Turske.

