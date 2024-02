Ubjedljiv trijumf Budućnosti protiv Crvene zvezde

Podgorica, (MINA) – Košarkaši Budućnost Volija pobijedili su danas u Podgorici beogradsku Crvenu zvezdu 84:62, u utakmici 19. kola Admiralbet ABA lige.

Podgorički tim upisao je šestu uzastopnu, ukupno

14. pobjedu ove sezone.

Lider regionalnog takmičenja prekinuo je seriju od tri vezana trijumfa i upisao treći poraz u dosadašnjem dijelu takmičenja.

Budućnost je, u jednom od najboljih izdanja ove sezone, potpuno nadigrala Crvenu zvezdu i tokom cijelog meča bila u vođstvu.

Evroligaš nije pokazao ništa od ogromnog potencijala, podbacio je u napadu, imao je dosta tehničkih grešaka i nerealizovanih zicera i promašenih šuteba za tri poena.

Domaćin je pitanje pobjednika riješio sredinom posljednje četvrtine, kada je serijom od 10:0 došao do prednosti od 22 poena (78:56).

Razlika je u 39. minutu iznosila i 24 poena (83:59).

Budućnost je u 13. minutu stekla prednost od 13 poena, dok je u 18. razlika iznosila 14 (39:25).

Beogradski tim zaprijetio je početkom treće četvrtine i smanjio na 46:40, ali je Budućnost brzo vratila dvocifrenu prednost 54:42.

Najefikasniji u pobjedničkom timu bio je Jogi Ferel sa 18, Flečer Megi je ubacio 13, a poen manje Kenan Kamenjaš.

U bepogradskom timu najbolji je bio Luka Mitrović sa 16 poena.

