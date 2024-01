Ubjedljiv trijumf Budućnost Volija u Zagrebu

Podgorica, (MINA) – Košarkaši Budućnost Volija pobijedili su večeras u Zagrebu ekipu Cibone 98:66, u utakmici 17. kola Admiralbet ABA lige.

To je četvrta uzastopna, ukupno 12. pobjeda, podgoričkog tima u regionalnom takmičenju ove sezone.

Budućnost, koja je prvi međusobni duel pred svojim navijačima dobila 93:85, odigrala je u Zagrebu dobar meč i opravdala ulogu favorita.

Već u 14. minutu prvi put stekla je dvocifrenu prednost (33:22), na polovini meča razlika je iznosila 17 (46:29), a u 33. minutu rekordnih 36 poena (83:47).

Budućnost je do pobjede u Košarkaškom centra Dražen Petrović vodio Vladimir Mihailović sa 18, Kevin Ferel je ubacio 15, a po poen manje Brendon Pol i Kenan Kamenjaš.

Dvocifreni su bili i Joan Makundu sa 12 i Nikola Tanasković sa deset poena.

U ekipi iz Zagreba najbolji je bio Jakov Mustapić sa 18 koševa.

Za sjutra zakazan je duel Mornar Barskog zlata i SC Derbija (19).

