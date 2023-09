Ubjedljiv poraz Tivta

Podgorica, (MINA) – Rukometašice Tivta poražene su večeras u Skoplju od makedonske ekipe Đorče Petrov 43:22 (20:10), u prvom meču drugog kola EHF Evropskog kupa.

Nekadašnji prvak Evrope opravdao je ulogu favorita, a pitanje pobjednika riješio je već do poluvremena.

Najefikasniji u pobjedničkom timu bila je Ana Marija Kolarovska sa deset, Ivan Božinovska je postigla osam, a gol manje Anđela Jankulovska.

U tivatskoj ekipi, Kristina Arsenijević je postigla šest, Božidarka Delibašić pet, a gol manje Angela Kovačević.

Revanš utakmica na programu je naredne nedjelje u Tivtu.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS