Ubjedljiv poraz crnogorskih košarkašica na startu EP

Podgorica, (MINA) – Mlada ženska košarkaška reprezentacija Crne Gore poražena je na startu Evropskog prvenstva u Litvaniji.

Crnogorske košarkašice poražene su u Klaipediji, u prvom kolu B grupe, od Španije 84:19.

Sam početak meča nagovijestio je i konačan epilog – Španija je utakmicu otvorila serijom 19:0.

Crna Gora je, preko Marije Baošić, prve poene ubacila 2,23 minuta prije kraja prve dionice.

Loše izdanje u prvoj četvrtini donijelo je već tada ogromnih 25:2, dok je u 18. minutu bilo 33:2.

Velika razlika u kvalitetu i totalna dominacija Španije, uz početničke greške crnogorskih košarkašica, uslovili su da razlika konstatno raste na konačnih 65 poena razlike.

U drugom meču B grupe, Portugal je savladao Švedsku 58:57.

Crna Gora će u drugom kolu, sjutra u 19 sati i 30 minuta, igrati protiv Portugala.

