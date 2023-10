Ubjedljiv poraz Budućnost Bemaksa u Đeru

Podgorica, (MINA) – Rukometašice Budućnost Bemaksa poražene su danas u Đeru od istoimenog mađarskog tima 37:19 (23:8), u utakmici četvrtog kola A grupe Lige šampiona.

To je najubjedljiviji poraz podgoričkog tima u Ligi šampiona u klupskoj istoriji.

Petostruki šampion Evrope opravdao je ulogu favorita i zadržao maksimalan učinak u dosadašnjem dijelu takmičenja.

Poveo je na startu 4:0, vodio je i 10:4, dok je u 24. minutu prvi put stekao dvocifrenu prednost (17:7).

Razlika je na poluvremenu iznosila 15 (23:8), a u 59. minutu rekordnih 18, koliko je bilo i na kraju meča.

Budućnost je upisala treći ovosezonski poraz, nakon što je izgubila i od Bitighajma i Odenzea.

Upisala je i pobjedu protiv Savehofa.

Najefikasnije u pobjedničkom timu bile su Ana Gros sa devet i Estel Nze Minko sa osam golova.

U podgoričkom timu, Milena Raičević postigla je pet golova.

U Ligi šampiona slijedi tronedjeljna pauza, a Budućnost će i narednom kolu, 21. oktobra, biti gost mađarskom šefleru u Debrecinu.

