U utorak rekreativna trka Fan ran

Podgorica, (MINA) – Rekreativna trka Fan ran /Fun run/ na 3.000 metara biće održana u utorak u Podgorici, saopšteno je iz Atletskog saveza.

Navodi se da Ministarstvo sporta i mladih u saradnji sa Atletskim savezom četvrti put organizuje trku povodom obilježavanja Evropske nedjelje sporta.

Start trke predviđen je sa Brda Gorica, a cilj na Trgu Argentina.

“Glavni cilj Evropske nedjelje sporta je da promoviše sportsku i fizičku aktivnost, koja je namijenjena svima,bez obzira na starost,fizičku spremnost ili bilo koju drugu karakteristiku pojedinca, kao i da postakne građane da svakodnevno budu aktivni i usvoje zdrave stilove života”, piše u saopštenju organizatora.

Početak manifestacije planiran je za 17 sati.

