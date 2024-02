U subotu start nove sezone

Podgorica, (MINA) – Novo izdanje Crnogorske Tekbol lige, čiji je generalni sponzor kompanija LOB, počeće u subotu i biće organizovana u drugačijem formatu u odnosu na prethodna, saopšteno je iz Tekbol saveza.

Navodi se da treća sezona, uz ljetnji dio nadmetanja na otvorenom, donosi i “zimsku ligu”, tokom koje će biti odigrana tri turnira u dvoranskim uslovima.

Prva stanica je Podgorica i Sportsko-kulturni centar Univerziteta Crne Gore.

Tokom 2024. godine biće odigrano osam turnira širom države, a uvodna tri takmičenja biće u zatvorenom.

Najbolje tekere, nakon Podgorice, ugostiće Herceg Novi i Bijelo Polje 30. marta, odnosno 27. aprila.

Predsjednik Tekbol saveza, Milorad Šutulović, kazao je da je velika prednost tekbola što je prilagodljiv različitim uslovima.

“Ljeti uglavnom organizujemo turnire na otvorenom, zbog atraktivnosti lokacija i same promocije njihovih turističkih i potencijala za rekreaciju, ali ove godine došli smo na ideju da se proširi liga i na zimski dio, odnosno da počne nekoliko mjeseci ranije, zbog sve većeg interesovanja ljudi za tekbolom u Crnoj Gori”, kazao je Šutulović.

Ib je istakao da su se odlulili da krenu u februaru u zatvorenim uslovima, u kojima se organizuju i neka od najvećih takmičenja.

“Turnir Evropske tekbol turneje u našem glavnom gradu održan je u dvorani i imamo iskustva sa organizacijom, u tom smislu. Očekujemo veliko interesovanje i prijave novih ekipa, ali i učešće već iskusnih naših takmičara, koji su u tekbol priči od samog njenog pokretanja u Crnoj Gori”, rekao je Šutulović.

Na uvodna tri turnira nove sezone biće zastupljene tri kategorije.

Uz najatraktivniju, muški dubl, prijave su otvorene za mušku pojedinačnu kategoriju i za mješovite parove.

Svi zainteresovani takmičari mogu slati prijave na zvaničnoj Instagram stranici Tekbol saveza Crne Gore “teqball.mne”.

Kao i prethodnih sezona najbolji crnogorski tekeri imaće priliku da kroz MTL turnire izbore mjesto na velikim regionalnim i internacionalnim takmičenjima, poput Jadranske tekbol lige, turnira Evropske tekbol turneje i takmičenja Svjetske tekbol federacije.

