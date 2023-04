U ponedjeljak žrijeb polufinalnih duela Kupa

Podgorica, (MINA) – Izvlačenje parova polufinala fudbalskog Kupa Crne Gore biće održano 10. aprila u Kući fudbala, najavila je Takmičarska komisija Fudbalskog saveza.

Plasman u polufinale izborili su Sutjeska, Dečić, Iskra i Arsenal.

Polufinale Kupa Crne Gore igra se na dvije utakmice.

Prvi mečevi na programu su 19. aprila, dok su revanši zakazani za 3. maj.

