U ponedjeljak okupljanje seniorki

Podgorica, (MINA) – Ženska rukometna reprezentacija Crne Gore okupiće se u ponedjeljak i odigrati dva prijateljska meča sa Norveškom, u okviru EHF sedmice, saopšteno je iz Rukometnog saveza.

Biće to drugo okupljanje nakon novembra prošle godine i osvajanja bronzane medalje na Evropskom prvenstvu u Sloveniji, Sjevernoj Makedoniji i Crnoj Gori.

Selektorka Bojana Popović imaće priliku da se uvjeri u trenutnu formu igračica i nastavi sa uigravanjem tima za Svjetsko prvenstvo koje će od 30. novembra do 17. decembra biti održano u Švedskoj, Norveškoj i Danskoj.

Gostovanje Norveškoj i dueli sa zvaničnim šampionkama Evrope i svijeta na programu su 6. i 8. aprila.

Selektorka Bojana Popović zbog povreda neće moći da računa na golmanke Martu Batinović i Anastasiju Babović, kao i Milenu Raičević, Đurđinu Jauković, Ildu Kepić, Natašu Ćorović i Dijanu Mugošu.

Tu akciju će zbog mononukleoze propustiti i Đurđina Malović.

U nacionalni tim se vraća igračica mađarskog Đera Jelena Despotović, koja se nedavno vratila na teren nakon porođaja.

Popović računa na 19 igračica.

Na spisku su – golmanke Marina Rajčić i Andrea Škerović;

krila – Ivona Pavićević, Nađa Kadović, Nina Bulatović, Dijana Ujkić i Anastasija Marsenić;

pivoti – Tatjana Brnović, Ema Alivodić, Nikolina Vukčević i Ivana Godeč;

bekovi – Jelena Despotović, Tanja Ašanin, Matea Pletikosić, Nada Ćorović, Itana Grbić, Andrijana Popović, Vanesa Agović i Gordana Marsenić.

