Turk Telekom pobijedio u Podgorici

Podgorica, (MINA) – Košarkaši Budućnost Volija poraženi su večeras u Podgorici od Turk Telekoma 84:71, u utakmici devetog kola B grupe Eurokupa.

Ekipa iz Ankare upisala je i četvrti trijumf u gostima ove sezone, a sedmim trijumfom zadržala je čelnu poziciju na tabeli.

Turski predstavnik je sredinom treće četvrtine, nakon serije od 9:0, poveo 53:44 i praktično tada prelomio utakmicu.

U 28. minutu razlika je iznosila 11 (57:46), a polovimom posljednjeg dijela 14 poena (78:64).

U finišu imao je i 16 poena prednosti (84:68).

Budućnost je bolje počela meč, vodila je 17:13 (7) i 21:14 (9), na kraju prve četvrtine razlika je iznposila pet (24:19), a u 11. minutu devet poena (28:19).

Sa devet vezanih poena gosti su izjednačili (28:28), a nakon vođstva Budućnosti 31:28 (13), novom serijom 8:0 došli do prednosti 36:31.

Domaćin je posljednji put izjednačio u 23. minutu (44:44), nakon čega se gost odvojio i prednost sačuvao do kraja.

Njaefikasniji u pobjedničkom timu bio je Aleks Butel sa 26 poena.

U podgoričkom timu, koji je doživiočetvrti poraz, najbolji je bio Kameron Rejnolds sa 17, dok je Tre Bel-Hejns ubacio 14 poena.

