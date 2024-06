Trijumf Milana Jakšića uz rekord staze

Podgorica, (MINA) – Crnogorski automobilista Milan Jakšić pobijedio je na brdskoj auto trci u albanskoj Kruji, koja je bodovana za šampionat Centralno evropske zone (CEZ).

Jakšić, koji je bio najbrži i na subotnjem zvaničnom treningu, dobru formu potvrdio je u prvoj nedjeljnoj vožnji, u kojoj je postigao i rekord staze u Grupi 5.

On je slavio u ukupnom vremenu pet minuta, dvije sekunde i 91,5 stotinki.

“Lijep vikend za mene i zadovoljstvo, jer sam nakon drugog mjesta prije sedam dana u Splitu ovdje osvojio prvo mjesto. U prvoj vožnji oborio sam rekord staze, a u drugoj nijesam previše forsirao. Honda je bila prava na zahtjevnoj stazi”, rekao je Jakšić.

Za Milana Jakšića nema predaha, a idućeg vikenda voziće CEZ-ovu trku na Kosovu na stazi Peć – Kula.

Šampionat Centralno evropske zone okuplja sportske vozače iz 14 država.

