Trijumf Brinjone u Garmiš-Partenkirhenu, stotinku brža od Gođe

Podgorica, (MINA) – Italijanska skijašica Federika Brinjone pobijedila je danas u Garmiš-Partenkirhenu, u četvrtom spustu sezone Svjetskog kupa.

Do pete pobjede ove sezone, ukupno 32. u Svjetskom kupu, došla je u vremenu minut, 35 sekundi i 83 stotinke.

Ova sezone ima veleslalomske trijumfe u Zeldenu i Zemeringu, kao i pobjede u spustu u Sent Antonu i superveleslalomu u Kortini Dampeco.

Brinjone je samo stotinku bila brža od sunarodnice Sofije Gođe, a pobjendičko postolje kompletirala je Švajcarkinja Korin Suter sa 19 stotinki slabijim vremenom od pobjednice.

Na četvrtom mjestu završila je Amerikanka Brizi Džonson, peta je bila Švajcarkinja Lara Gut-Behrami, a šesta Amerikanka Loren Macuga.

Brinjone je vodeća u plasmana spusta sa 289 bodova i ima 29 više Gođe.

Huter je treća sa 208 bodova.

Brinjone zauzima čelnu poziciju i generalnom poretku sa 739 bodova.

Gut-Behrami je druga 629, a treća Kamil Rast sa 562 boda.

Skijašice će sjutra voziti superveleslalom.

