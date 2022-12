Treća titula Nikoline Koljević

Podgorica, (MINA) – Nikolina Koljević odbranila je titulu prvaka Crne Gore u šahu.

Ona je na Pojedinačnom prvenstvu Crne Gore, u sedam kola, ostvarila četiri pobjede i tri remija i sa 5,5 poena došla do cilja.

Isti skor imala je i čelna tabla crrnogorske reprezentacije, Aleksandra Milović, ali su dodatni kriterijumi bili na strani Koljević.

U međusobnom duelu crnogorskih reprezentativki, viđena je borbena partija, a nakon propuštenih šansi Aleksandra Milović se morala zadovoljiti remijem, pa je Nikolina Koljević na kraju odbranila titulu.

Kao trećeplasirana završila je najmlađa crnogorska reprezentativka Milena Mosurović, koja je u posljednjem kolu u direktnom duelu savladala Kristinu Bačić.

Nagrade najboljima uručio je sekretar Šahovskog saveza Boro Miljanić.

Sudijski posao obavljao je Igor Vujačić.

