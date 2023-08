Tivat domaćin Petoboja nacija u boćanju

Podgorica, (MINA) – Tivat će od 31. avgusta do 3. septembra biti domaćin Petoboja nacija u boćanju, u kojem će se za trofej nadmetati reprezentacije Hrvatske, Slovenije, Srbije, Bosne i Hercegovine i Crne Gore, saopšteno je iz Boćarskog saveza.

Navodi se da će na tom takmičenju nastupiti osvajači najsjajnijih odličja na svjetskim i evropskim prvenstvima.

Crnogorska reprezentacija nastupiće u sastavu Gracija Stjepčević, Tomislav Ranković, Rade Zec,

Miroslav Petković, Mateo Počanić, Ilija Belan,

Stefan Anđušić i Igor Petković.

Predsjednik Boćarskog saveza, Miroslav Petković, zahvalio se Ministarstvu sporta i mladih i Opštini Tivat, kao i svim sponzorima, na podršci u organizaciji takmičenja.

On je naglasio da je Petoboj nacija prvo u nizu reprezentativnih takmičenja koje crnogorske boćare očekuju do kraja godine.

Prema njegovim riječima, pripreme su odrađene

u Tivtu sa omladinskom reprezentacijom, koju očekuje nastup na Svjetskom prvenstvu u Oranu od 18. do 25. septembra.

“Očekujemo dobre vijesti iz Alžira, nove uspjehe i medalje. Seniorska reprezentacija nastupiće u Bosni i Hercegovini na Evropskom prvenstvu od 3. do 8. oktobra. Optimisti smo i na tom takmičenju, očekujemo medalje”, rekao je Petković agenciji MINA.

