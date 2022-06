Tešanović: Crna Gora sprema za start SP i duel sa Mađarskom

Podgorica, (MINA) – Vaterpolo reprezentacija Crne Gore spremna je za start Svjetskog prvenstva u Budimpešti i duel sa Mađarskom, kazao je golman Petar Tešanović.

On je, uoči puta za Bečej gdje će crnogorski vaterpolisti nastaviti pripreme, podsjetio da niko od igrača nema iskustvo, ali da svi jedva čekaju da počne turnir.

“Igrali smo dva puta sa Mađarima ove godine, oba puta smo poraženi, iako nisu ni bili u najjačem sastavu. Na papiru je Mađarska možda i najbolji tim na Svjetskom prvenstvu, uz to je i domaćin. Biće, doduše, i pod pritiskom pred svojim navijačima, to može da bude naša šansa”, rekao je Tešanović.

Šampionat u Budimpešti počeće u ponedjeljak, a Crna Gora će igrati u grupi sa Mađarskom, Brazilom i Gruzijom.

Prvi meč na turniru izabranici selektora Vladimira Gojkovića odigraće u utorak protiv Mađarske.

Tešanović je kazao da ne postoji imperativ rezultata, navodeći da svi igrači žele da do njega dođu.

“Igraćemo bez pritiska, u svakom meču davati sve od sebe i na kraju ćemo vidjeti kako će to da ispadne. Realno je da budemo drugi u grupi, da se sastanemo sa Njemcima u osmini finala i da doguramo do četvrtfinala. A kada uđete među osam najboljih, onda je sve moguće u 32 minuta meča. Nadam se da možemo i u tom četvrtfinalu da pokažemo puno, ali idemo redom”, zaključio je Tešanović.

Najavljeno je da će Gojković u nedjelju skratiti spisak na 13 igrača.

