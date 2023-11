Tentoglu i Danisimaz najbolji atletičari Balkana

Podgorica, (MINA) – Grčki skakač u dalj, Miltiadis Tentoglu i turska troskokašica Tugba Danisimaz, najbolji su atletičari Balkana, u tradicionalnom izboru Balkanske atletske federacije.

Najbolji mladi sportisti su Božidar Sarabojukov iz Bugarske i Adrijana Vilagoš iz Srbije.

Svečanosti proglašenja najboljih prethodio je Kongres Balkanske atletske federacije, na kojem su Atletski savez Crne Gore predstavljali predsjednik Milorad Vuletić i generalni sekretar Milan Madžgalj.

Na Kongresu su usvojeni izveštaji o radu za ovu, Plan i program rada za narednu godinu i Kalendar takmičenja za sve uzrasne kategorije.

Određeni su i organizatori takmičenja za 2024. godinu.

Odlučeno je da prvenstvo Balkana u polumaratonu, bude održano u Crnoj Gori, u Nikšiću, 14. aprila.

Usvojene su izmjene su i dopune Statuta, propozicije za organizovanje atletskih takmičenja, a donešena je odluka o kriterijumima za nastup na Balkanskim takmičenjima za sve uzrasne kategorije.

Predstavljen je i usvojen novi logo Balkanske asocijacije.

Predstavnici ASCG, pored učešća u radnom dijelu Kongresa, imali su i mnogobrojne susrete sa predstavnicima država regiona.

Na svečanoj ceremoniji Atletskom savezu dodijeljena je Zlatna plaketa Balkanske atletske federacije za izuzetne rezultate u organizaciji organizacije talmičenja, prije svega Balkanskog prvenstva u planinskom trčanju na Vučju i Balkanskog prvenstva za mlađe juniore u Baru.

Nagradu je u ime Saveza primio predsjednik Vuletić, kome je Turska atletska federacija dodijelila Zlatnu plaketu za doprinos u razvoju atletskog sporta na Balkanu i ostvarenoj sardnju između dvije države.

