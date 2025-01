Tatar: Godina rekorda i uspjeha Karate akademije TN

Podgorica, (MINA) – Karate akademija TN nije samo sportski klub, već prava akademija koja predano radi da svojim akademcima usadi prave vrijednosti podržavajući ih na putu obrazovanja, edukacije, društvene odgovornosti, sportskog i akademskog usavršavanja, kazala je osnivač Nela Tatar.

Dugogodišnji trener i selektor kazala je da Akademija broji oko 100 akademaca, uzrasta od četiri do 13 godina.

Ona je podsjetila da je Karate akademija TN osnovana u junu 2021. godine i da mladi sportski kolektiv predvodi stručni štab sa ogromnim iskustvom i rezultatima.

“Stalno ističemo da Akademija TN nije samo sportski klub, već prava akademija koja kod akademaca podstiče vrijednosti koje treba da nosi karate kao borilačka vještina”, kazala je Tatar agenciji MINA.

Prema njenim riječima, Karate Akademija TN je i u 2024. godini ostvarila zacrtane ciljeve i još jednom potvrdila da posvećenost, trud i timski rad donose vrhunske rezultate.

“U trećoj takmičarskoj godini ostvarili smo rekordne rezultate, nadmašivši uspjehe iz prethodnih sezona i možemo reći da preuzimamo primat najboljeg kluba u katama u Podgorici. Osim uvećanih brojki kada su u pitanju medalje, iz godine u godinu možemo da se pohvalimo i sa brojnosti članova Akademije TN”, rekla je Tatar.

Govoreći o rezultatima u 2024. godini, ona je istakla da napredak kluba i takmičara mjeri postignutim rezultatima na takmičenjima, ali i rastom broja članova i njihovim individualnim napretkom.

“Sa svim navedenim smo zadovoljni. Naši rezultati su nadmašili prethodne godine, što govori o stalnom napretku u radu i kvalitetu koji gradimo. Godinu smo zaključili sa impresivnih 275 medalja – 76 zlatnih, 81 srebrnom, 118 bronzanih. To je čak 20 medalja više nego 2023. godine, pri čemu posebno izdvajamo povećan broj zlatnih odličja, što govori o kvalitetu u završnici”, rekla je Tatar.

Ona je naglasila da je osvojeno i deset prestižnih priznanja na međunarodnim turnirima, uključujući i trofeje za najuspješniji inostrani klub, najuspješniji klub u katama i za najuspješniju takmičarku.

Sumirajući rezultate za najuspješnije akademce u 2024. godini proglašeni su poletarci Anja Đuričić i Balša Markić i pioniri Andrea Pavličić i Adam Gjorgjievski.

Govoreći o aktivnostima kluba u prethodnoj godini, Tatar je podsjetila da su učestvovali na 11 turnira, od kojih je šest bilo van Crne Gore.

“Dok je 2023. obilježilo dominantno prisustvo na domaćim turnirima, u 2024. godini smo nastupali u državama regiona, čime smo dodatno učvrstili naš status prepoznatljivog kluba na međunarodnoj sceni”, rekla je Tatar.

Predstavljajući planove za 2025. godinu, kazala je da je cilj učešće na još većem broju međunarodnih turnira, uključujući i prestižna takmičenja van regiona.

“Posebno iščekujemo Balkansko prvenstvo za djecu, krajem maja u Grčkoj. To je najvažniji događaj za najmlađe kategorije i prilika da pokažemo sve što smo postigli”, rekla je Tatar.

Ona je istakla da uspjeh nije samo rezultat stručnog trenažnog procesa i talenta, već i podrške cijelog tima Akademije TN.

“Posebnu zahvalnost dugujemo našem stručnom timu od šest trenera i psihološkinji, roditeljima koji nas nesebično podržavaju i naravno djeci čiji trud i posvećenost inspirišu sve nas”, rekla je Tatar.

Stručni štab čine Nela Tatar, Nina Ražnatović Pejović, Mia Roganović, Miloš Drobnjak, Niko Dabanović, Marija Stjepčević i psihološkinja Nađa Čelebić.

“Očekuju nas novi – veći ciljevi koje smo planirali za 2025. godinu i nadamo se da ćemo biti uspješniji od prošle bar za jednu medalju i da ćemo uspjeti da učestvujemo na bar jednom međunarodni turnir van regiona. U novoj godini nastavljamo ka novim ciljevima i uspjesima”, zaključila je Tatar.

Tatar, doktor nauka u oblasti sporta, majstor je karatea peti dan, sa trenerskom licencom Svjetske karate federacije i četvorodecenijskim iskustvom u tom sportu.

