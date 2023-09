Takmičarima Akademca 21 medalja u Sarajevu

Podgorica, (MINA) – Tekvondo klub Akademac nastup na međunarodnom turniru Hadžić Friends Championship u Sarajevu završio je sa 21 medaljom, saopšteno je iz podgoričkog kluba.

Navodi se da uspješan nastup upotpunjen osvajanjem pehara za drugo mjesto u ekipnom plasmanu u disciplini Izvođenje formi.

“Akademac je u Sarajevu nastupio sa 25 takmičara i osvojio 21 medalju, kao i pehar za ekipno drugo mjesto u formama”, rekao je trener podgoričkog kluba Zoran Nedić agenciji MINA.

Uspješan nastup Akademca kompletirala je Milena Šćepanović, koja je i najbolje ocijenjena formašica turnira.

Turnir u Sarajevu okupio je 432 takmičara iz 34 kluba, koji su se nadmetali u obje sportske discipline tekvondoa – sportskoj ili olimpijskoj borbi i izvođenju formi.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS