Tadić na prvenstvu Amerike u Orlandu

Podgorica, (MINA) – Crnogorski paraplivač Ilija Tadić nastupiće na prvenstvu Amerike, koje će za vikend biti održano u Orlandu, saopšteno je iz Paraolimpijskog komiteta.

Tadić će u kategoriji S9 juriti normu za Paraolimpijske igre, u disciplini 50 metara slobodnim stilom.

Norma za Pariz iznosi 26,29 sekundi.

To je za 40 stotionki brže od norme koju je trebalo isplivati za nastup Paraolimpijskim igrama u Tokiju.

Kvalifikacije su na programu u jutarnjem, a eventualno finale u popodnevnom terminu.

Tadić, koji je 2016. godine u Rio de Žaneiru nosio crnogorsku zastavu na svečanom otvaranju Igara, u Orlandu nastavlja borbu za svoje treće paraolimpijski igre.

